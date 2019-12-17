Джулиани признал, что хотел отставки Йованович

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Личный адвокат президента США Дональда Трампа - Рудольф Джулиани признался, что посол США в Украине Мари Йованович препятствовала ему в том, чтобы получить компромат на кандидата в президенты США Джо Байдена. Поэтому он хотел устранить ее с должности. Об этом говорится в статье The New Yorker, в которой описывается расследование Джулиани в Украине и его беседы с бывшим главой ГПУ Юрием Луценко, передает УНН.

“По моему мнению Йованович нужно было устранить прочь. Она осложнила бы расследования (против Байден — ред) любому”, — цитирует слова Джулиани The New Yorker.

Джулиани вернулся из Киева 7 декабря. Как он сам рассказал в интервью газете The Wall Street Journal, во время поездки в Украину и в ряд других стран удалось собрать важную информацию, касающуюся оппонентов американского лидера. Джулиани пояснил, что на основе полученных данных готовит для Трампа 20-страничный доклад.

Вчера Джулиани обнародовал в своем Twitter фильм, который содержит, вероятно, часть информации из его путешествия в Украину.

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