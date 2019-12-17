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Украинцев предупредили о густом тумане

Украинцев предупредили о густом тумане

КИЕВ. 17 декабря. УНН. В Украине во вторник, 17 декабря, ожидается туман, из-за чего будет ограниченная видимость, в том числе на дорогах. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

"17 декабря утром в большинстве центральных, южных и восточных областей туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый)", - указали синоптики.

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:

  • снизить скорость движения;
  • при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;
  • держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
  • при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
  • избегать резких маневров на дороге.

Напомним, в Украине 17 декабря ожидается погода без осадков, температура воздуха днем поднимется на большинстве территории до 10 градусов тепла, впрочем, на юге и западе - до +16 градусов.

Источник: УНН
Теги: погода, туман, Укргидрометцентр
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