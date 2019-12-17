Утром Киев стоит в пробках

КИЕВ. 17 декабря. УНН. По состоянию на 8:40 на дорогах Киева заметно осложнение движения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

В пробках стоит проспект Победы, улица Академика Заболотного, Голосеевский проспект, бульвар Тараса Шевченко, Набережное шоссе и улица Семена Скляренко.

Также затруднено движение на улице Михаила Максимовича, проспекте Валерия Лобановского, Чоколовском бульваре, улице Михаила Грушевского и улице Богатырской.

На левом берегу Киева в пробках стоит проспект Бажана, Дарницкое шоссе, проспект Соборности, Броварской проспект, проспект Освободителей и проспект Генерала Ватутина.

Затруднено движение на Южном, Дарницком, Северном мосту, а также моста Патона и Метро в направлении правого берега.

Напомним, у железнодорожного вокзала в Киеве обвалилась забор.