Регистрация | Вход |
USD: 23,50 -0,0653  EUR: 26,26 0,0143 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 17 декабря 2019 09:31
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В Украине в этом году из мест лишения свободы сбежали 19 осужденных
В Украине в этом году из мест лишения свободы сбежали 19 осужденных
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Киев
Вернуться к списку RSS Архив
7740
Версия для печати

Утром Киев стоит в пробках

Утром Киев стоит в пробках

КИЕВ. 17 декабря. УНН. По состоянию на 8:40 на дорогах Киева заметно осложнение движения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

В пробках стоит проспект Победы, улица Академика Заболотного, Голосеевский проспект, бульвар Тараса Шевченко, Набережное шоссе и улица Семена Скляренко.

Также затруднено движение на улице Михаила Максимовича, проспекте Валерия Лобановского, Чоколовском бульваре, улице Михаила Грушевского и улице Богатырской.

На левом берегу Киева в пробках стоит проспект Бажана, Дарницкое шоссе, проспект Соборности, Броварской проспект, проспект Освободителей и проспект Генерала Ватутина.

Затруднено движение на Южном, Дарницком, Северном мосту, а также моста Патона и Метро в направлении правого берега.

Напомним, у железнодорожного вокзала в Киеве обвалилась забор.

Источник: УНН
Теги: Киев, пробки
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.