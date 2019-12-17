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Рада сегодня рассмотрит ряд законопроектов, ветированных Президентом

Рада сегодня рассмотрит ряд законопроектов, ветированных Президентом

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Парламентарии сегодня на пленарном заседании Верховной Рады планируют рассмотреть ряд законопроектов, ветированных Президентом Украины Владимиром Зеленским, в частности, о поддержке "Пласта" и Временных следственных комиссиях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на повестку дня ВРУ.

Так, Рада планирует рассмотреть ряд законопроектов в первом чтении, в частности: по совершенствованию структуры управления в сфере государственной налоговой и таможенной политики №2419, о внутреннем водном транспорте №№1182, 1182-1, 1182-2.

Кроме того, повторно, с предложениями Президента Украины, планируется рассмотреть законы Украины: "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины" №0979 и "О государственном признании и поддержке Пласта - Национальной скаутской организации Украины" №0976.

Согласно повестке дня, к рассмотрению во втором чтении запланированы законопроекты, среди которых законопроект о неприкосновенности народных депутатов Украины №2237, проект закона по совершенствованию образовательной деятельности в сфере высшего образования №2299 и проект закона "О внесении изменений в Закон Украины "О научной и научно-технической деятельности" №0898.

Также в этот день Верховная Рада планирует рассмотреть ряд постановлений, среди которых о ратификации международных соглашений.

Напомним, комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде Украины принять во втором чтении и в целом законопроект №2237 относительно неприкосновенности народных депутатов.

Источник: УНН
Теги: ВР, повестка дня
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