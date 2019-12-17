Рада сегодня рассмотрит ряд законопроектов, ветированных Президентом

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Парламентарии сегодня на пленарном заседании Верховной Рады планируют рассмотреть ряд законопроектов, ветированных Президентом Украины Владимиром Зеленским, в частности, о поддержке "Пласта" и Временных следственных комиссиях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на повестку дня ВРУ.

Так, Рада планирует рассмотреть ряд законопроектов в первом чтении, в частности: по совершенствованию структуры управления в сфере государственной налоговой и таможенной политики №2419, о внутреннем водном транспорте №№1182, 1182-1, 1182-2.

Кроме того, повторно, с предложениями Президента Украины, планируется рассмотреть законы Украины: "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины" №0979 и "О государственном признании и поддержке Пласта - Национальной скаутской организации Украины" №0976.

Согласно повестке дня, к рассмотрению во втором чтении запланированы законопроекты, среди которых законопроект о неприкосновенности народных депутатов Украины №2237, проект закона по совершенствованию образовательной деятельности в сфере высшего образования №2299 и проект закона "О внесении изменений в Закон Украины "О научной и научно-технической деятельности" №0898.

Также в этот день Верховная Рада планирует рассмотреть ряд постановлений, среди которых о ратификации международных соглашений.

Напомним, комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде Украины принять во втором чтении и в целом законопроект №2237 относительно неприкосновенности народных депутатов.