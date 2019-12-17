ООН: 90% пластикового мусора попадает в Мировой океан из десяти рек

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Ученые выяснили, что 90% всего пластикового мусора попадает в Мировой океан из десяти рек, среди которых 8 - протекают в Азии. Об этом ООН сообщает на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Ученые обнаружили, что 90% всего пластикового мусора в Мировой океан приносят воды всего 10 рек: восемь из них находятся в Азии (Янцзы, Инд, Хуанхэ, Амур, Меконг, Ганг, Перл, Хай-Хэ), две (Нигер и Нил) - в Африке", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что, по оценкам, ежегодно в Мировой океан попадают 8 млн тонн пластиковых отходов.

Напомним, в Китае представили робота для сортировки мусора.