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Зеленский поделился фото с Баку

Зеленский поделился фото с Баку

Владимир Зеленский

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поделился фотографией с азербайджанской столицы Баку, где Глава государства находится с официальным визитом. Фотографию он опубликовал в Facebook, передает УНН.

"Баку! Официальный визит. Неофициальное фото", - подписал он фото.

Напомним, 16 декабря начался официальный визит Президента Украины в Азербайджанскую Республику.

Утром 17 декабря в Баку началась встреча президентов Украины и Азербайджана Владимира Зеленского и Ильхама Алиева, перед этим в резиденции азербайджанского лидера состоялась официальная церемония встречи Президента Украины.

Источник: УНН
Теги: Азербайджан, Президент, Баку, Владимир Зеленский
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