Кабмин хочет побороть "зарплатное рабство" в Украине

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Кабмин начал проект, которым хочет побороть "зарплатное рабство" в Украине. То есть предоставить людям возможность самим выбирать на карту какого банка они будут получать зарплату. Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Работа началась с инициативы (Министра финансов Украины - ред.) Оксаны Маркаровой, и ведется совместно с Минфином и НБУ. В Украине существует явление, которое очень удивляет жителей развитых стран - "зарплатный проект". Это когда предприятие и банк договариваются о выплате зарплаты, не спрашивая мнения сотрудников. Им просто указывают на карточку какого банка они будут получать деньги", - написал Дубилет.

Дубилет отметил, что на самом деле, по закону сотрудники имеют право самостоятельно выбирать банк.

"Но на практике, если кто-то выбирает другой банк, бухгалтеры вынуждены для таких выплат формировать отдельные платежки. Поэтому работникам чаще всего в таком выборе просто отказывают. Мы хотим ввести систему, которая позволит украинцам свободно выбирать банки и при этом что не потребует от бухгалтеров лишней работы", - рассказал Дубилет.

По его словам, идея заключается в том, чтобы присоединиться к европейской практике.

"Рабочий просто указывает бухгалтеру свой IBAN (кто пропустил, IBAN - это номер счета, как в Европе, который у нас был введен этого года), а бухгалтер формирует простую ведомость для всех сотрудников, независимо от банка. А дальше уже банк, который обслуживает предприятие, автоматически разбрасывает деньги, куда надо", - подметил министр.

Также Дубилет отмечает, что проект важен, поскольку, с одной стороны, украинцы получат больше свободы и лучший сервис. С другой стороны, банковская индустрия будет лучше развиваться за счет повышения конкуренции.

"Чтобы проект заработал, банкам нужно будет сделать небольшие доработки в своих системах (ничего сложного). Также, возможно, нужно будет запустить горячую линию, куда украинцы смогут жаловаться, если им отказывать в выборе банка. Рассчитываю, что сможем все это ввести уже в следующем году", - добавил Дубилет.

Напомним, Дубилет анонсировал законопроект о отмене книги учета для некоторых ФЛП.