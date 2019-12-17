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КСУ сегодня опубликует решение о назначении Президентом глав ГБР и НАБУ

КСУ сегодня опубликует решение о назначении Президентом глав ГБР и НАБУ

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Конституционный суд Украины сегодня опубликует решение относительно полномочий Президента Украины о назначении руководителей в Национальном бюро расследований Украины и Государственном бюро расследований. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе суда.

"Текст решения будет опубликован сегодня на сайте", - сказали в пресс-службе.

Напомним, Большая палата КС Украины продолжит рассмотрение дела о полномочиях Президента в части образования регуляторных органов и кадровых назначений в НАБУ и ГБР.

Как сообщалось, 3 сентября Верховная Рада Украины включила в повестку дня для дальнейшего направления в Конституционный суд законопроект, который позволит Президенту образовывать независимые регуляторные органы, Национальное антикоррупционное бюро Украины, назначать на должности и увольнять с должностей директора Национального антикоррупционного бюро Украины и директора Государственного бюро расследований.

Источник: УНН
Теги: Конституционный суд, Президент, ГБР, НАБУ
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