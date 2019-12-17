Из-за смертельного ДТП с автобусом "Херсон-Москва" открыли производство

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Полиция Черниговской области открыла уголовное производство по факту дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса сообщением "Херсон-Москва" и грузовика, в котором погибли три человека и шестнадцать травмированы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в области.

ДТП произошло вечером 16 декабря на автодороге Копти-Глухов-Бачевск в Бахмачском районе. Столкнулись грузовик Iveco под управлением гражданина Сербии и встречный рейсовый автобус "Неоплан" сообщением "Херсон-Москва", за рулем которого находился гражданин Украины.

"По предварительной информации, водитель автобуса во время обгона выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком", - добавили в полиции.

Также указано, что при столкновении с полуприцепа грузовика вылетели рулоны прессованной бумаги и повредили проезжающий автомобиль Toyota Camry.

"В результате ДТП водитель автобуса и двое пассажиров погибли на месте, 16 человек госпитализированы в Бахмачскую больницу с травмами различной степени тяжести. В числе травмированных - переменный водитель и пассажиры автобуса, а также водитель грузовика и пассажир легковой Toyota", - отметили правоохранители.

Полицейские, которые первыми добрались до места трагедии, активно оказывали помощь медикам в госпитализации пострадавших. Кроме того, правоохранители обеспечили временный приют для матери с 8-месячным младенцем - единственным ребенком среди пассажиров попавшего в ДТП автобуса. Об этом полицейские оперативно договорились с жителями ближайшей деревни, которые охотно приняли женщину с ребенком.

По факту ДТП открыто уголовное производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее гибель нескольких лиц). Максимальное наказание по ней - до десяти лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, 16 декабря в Черниговской области пассажирский автобус столкнулся с грузовиком.