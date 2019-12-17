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В Раду принесли Вифлеемский огонь мира

В Раду принесли Вифлеемский огонь мира

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Представители Национальной скаутской организации Украины "Пласт" принесли на открытие пленарного заседания в сессионный зал Рады Вифлеемский огонь мира, передает корреспондент УНН.

"Сегодня этот огонь объединяет не только Украину, но и украинцев всего мира от донецких терриконов к львовским Карпатам, в Австралию, США или Канаду. Огонь, который объединяет нас в самые сложные времена войны и мира. И напоминает, что единство есть нашей силой", - отметили представители "Пласта".

Так, представители организации поздравили нардепов и Украину с грядущими рождественскими праздниками.

Напомним, на пленарном заседании Верховной Рады планируют рассмотреть ряд законопроектов, ветированных Президентом Украины Владимиром Зеленским, в частности, о поддержке "Пласта" и временных следственных комиссиях.

Источник: УНН
Теги: Вифлиемский огонь, Пласт, ВРУ
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