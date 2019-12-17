Перерыв в заседании Рады: нардепы пошли общаться с активистами под ВР

КИЕВ. 17 декабря. УНН. В Верховной Раде Украины в пленарном заседании объявлен перерыв на 30 минут, чтобы народные депутаты и главы фракций вышли пообщаться с активистами, которые собрались у стен ВРУ, в частности, с требованием снять с рассмотрения законопроекты, которые разрешают продажу сельскохозяйственной земли. Об этом во время заседания сказал председатель ВРУ Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.

"Поступила просьба объявить перерыв на 30 минут. Народные депутаты и главы фракций пойдут общаться с представителями различных общественных групп и активистами", - сказал Разумков.

Так, объявлен перерыв до 11:10.

Напомним, сегодня, 17 декабря, тысячи людей собрались в центре Киева на акцию с требованием снять с рассмотрения все законопроекты, которые разрешают продажу сельскохозяйственной земли. Колонны людей прошли от Майдана Незалежности до Верховной Рады Украины.