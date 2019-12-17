Регистрация | Вход |
USD: 23,50 -0,0653  EUR: 26,26 0,0143 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 17 декабря 2019 12:35
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
От постельного белья до военной мебели: что производят в местах лишения свободы
От постельного белья до военной мебели: что производят в местах лишения свободы
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку RSS Архив
6840
Версия для печати

Руководство госпредприятия уличили в хищении средств на ремонт военных самолетов

Руководство госпредприятия уличили в хищении средств на ремонт военных самолетов

фотогалерея

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Правоохранители разоблачили руководство столичного госпредприятия в многомиллионной сделке по приобретению комплектующих сомнительного качества для нужд украинской военной авиации. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

По данным спецслужбы, чиновники организовали схему по хищению средств государственного бюджета, предназначенных для нужд Вооруженных Сил Украины. Чиновники приобрели у представителей коммерческой структуры устаревшее и поддельное оборудование для ремонта военных самолетов. При этом закупку продукции, в том числе технологических составляющих систем жизнеобеспечения, осуществляли по завышенным ценам и оформляли ее как новую.

Во время следственных действий правоохранители изъяли в служебных помещениях госучреждения контрафактные и устаревшие комплектующие к авиационной техники на сумму более 15 млн гривен.

В СБУ отметили, что использование обнаруженного оборудования сомнительного качества для обслуживания военных самолетов создавало предпосылки к возникновению чрезвычайных ситуаций.

В рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к сделке. 

Напомним, в Киеве правоохранители пресекли контрабанду в страну-агрессора комплектующих к военно-транспортным самолетам АН-72 и АН-74.

Источник: УНН
Теги: СБУ, Киев, хищение
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.