Коляда в ООН: главная цель - ментальная реинтеграция Донбасса, а потом уже восстановление

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Для объединения страны важна именно ментальная реинтеграция, а уже потом - восстановление территорий. Об этом во время своего доклада на пленарном заседании 74-й Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций сообщила Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда, передает УНН со ссылкой на сообщение Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Украина в Facebook.

"Мы стараемся объединить нашу страну. Главная цель - реинтеграция ментальная, а уже потом - восстановление территорий. В центре внимания - человек, с его проблемами и потребностями", - заявила Министр.

Коляда рассказала о задачах, которые решает государство для реинтеграции Донбасса.

В частности, существенно упрощена процедура пересечения линии разграничения для жителей временно оккупированных территорий, чтобы облегчить им доступ к административных, образовательных, медицинских услуг. Кроме того, государство формирует новую эффективную программу инвестиционного развития региона, с акцентом на инфраструктурных проектах, которые могут способствовать изменению экономической структуры региона.

По словам Министра, активизирована и работа по формированию эффективной информационной политики, поскольку именно в информационной среде началась агрессия, а также ведется мониторинг ситуации.

"Особое внимание - Крым. Наша задача фиксировать все случаи нарушений прав человека и интересов государства", - подчеркнула Коляда.

По ее словам, государство также работает над программой компенсации за разрушенное жилье и рядом жилищных программ для внутренне перемещенных лиц.

Напомним, 13% населения страны живут на временно оккупированных территориях.

Как ранее сообщалось в УНН, Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда должна была выступить с докладом на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН.