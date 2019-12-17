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В Роскосмосе назвали причину переноса пуска ракеты "Союз"

В Роскосмосе назвали причину переноса пуска ракеты "Союз"

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Запуск российской ракеты “Союз-СТ-А” с четырьмя спутниками и европейским орбитальным телескопом CHEOPS, запланированный на вторник с космодрома Куру во Французской Гвиане, перенесли на сутки из-за обнаруженного сбоя в системе управления носителя. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Роскосмоса, передает УНН.

“Во время заключительных операций перед пуском ракеты-носителя „Союз-СТ-А“ с блоком коммерческих космических аппаратов автоматика выявила сбой в системе управления. Принято решение о переносе пуска на резервную дату — 18 декабря 2019 года в 11:54 (10:54 по киевскому времени)”, — говорится в сообщении.

По данным Роскосмоса, сейчас специалисты анализируют причины сбоя для его устранения.

Ранее о переносе на сутки запуска ракеты-носителя “Союз-СТ-А” с космодрома Куру сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе компании — оператора полета Arianespace. Глава корпорации Стефан Исраэль также подтвердил в своем Twitter, что сегодня миссия не будет.

Старт должен был стать 23-м запуском “Союза” с космодрома Куру и заключительной миссией Arianespace на данном космодроме в этом году. Всего в 2019 году компания Arianespace провела запуски восьми ракет: четыре ракеты тяжелого класса “Ариан-5”, две среднего — “Союз” и две легкие ракеты “Вега”. В 2018 году с Куру стартовали три “Союза”.

Источник: УНН
Теги: Россия, космос, Роскосмос
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