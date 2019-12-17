Денисова обсудила порядок рассмотрения жалоб заключенных в Израиле украинцев

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в рамках рабочего визита в Израиль встретилась с Государственным контроллером и омбудсменом Израиля господином Матаньяху Энглманом. Во время встречи они обсудили порядок рассмотрения жалоб граждан Украины, которые содержатся в пенитенциарных учреждениях на территории Израиля, поданные в индивидуальном порядке. Об этом Денисова написала в своем Telegram-канале, передает УНН.

"Рассказала о реализации Национального превентивного механизма в Украине, а также о порядке рассмотрения жалоб лиц, содержащихся в местах несвободы", - написала Омбудсмен.

Со своей стороны омбудсмен Израиля проинформировал, что учреждение также рассматривает жалобы граждан Украины, которые содержатся в пенитенциарных учреждениях на территории Израиля, представленные в индивидуальном порядке.

Денисова пригласила израильских коллег посетить Украину для продолжения обмена опытом, а также отметила, что Офис Омбудсмена Украины недавно подтвердил "статус А" - самый высокий статус полного соответствия Парижским принципам ООН.

"Выразили благодарность за приглашение израильской стороны принять участие в конференции по защите прав человека по случаю 50-летия получения Государственным контроллером мандата омбудсмена, которая запланирована на 2021 год", - написала Денисова.

Напомним, как сообщала ранее Денисова, посетить Израиль не смогли почти шесть тысяч украинцев.