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К концу недели температура снизится - синоптики

К концу недели температура снизится - синоптики

КИЕВ. 17 декабря. УНН. В Украине в ближайшие дни ожидается погода без осадков, в среду, 18 декабря, температура воздуха будет достигать местами 15 градусов тепла, а уже в четверг и пятницу, 19-20 декабря, будет постепенное снижение температуры. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

"В следующие трое суток, 18-20 декабря, в Украине без осадков. Ночью и утром местами, кроме северных областей, туман", - сообщили синоптики.

Ближайшей ночью в Карпатах порывы ветра 15-20 м/с.

"Температура в среду ночью 1-6° тепла, днем 9-15°, в восточных и центральных областях 5-9° тепла, в четверг и в пятницу постепенное снижение температуры ночью до 3° тепла - 3° мороза, днем до 1-8° тепла", - добавили в гидрометцентре.

Напомним, в столичной обсерватории рассказали, почему зима теплая.

Источник: УНН
Теги: погода, прогноз погоды, Укргидрометцентр
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