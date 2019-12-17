Из-за торнадо в США погибли по меньшей мере три человека

КИЕВ. 17 декабря. УНН. На юге США произошло мощное торнадо, которое повредило дома и деревья и унесло жизни не менее трех человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.

"Три человека погибли, еще десятки получили ранения из-за шторма, переросшего в мощное торнадо, которое повредило здания, сломало дерева и оставило разрушения на юге США в понедельник", - сообщили в СМИ.

Указано, что один человек погиб, когда торнадо уничтожило дом в штате Луизиана. Еще два человека погибли в штате Алабама.

"Следователь округа Лоуренс Скотт Норвуд в Алабаме заявил, что двое погибших были мужем и женой. Власти заявили, что среди пострадавших есть 7-летний ребенок, который был доставлен в больницу в Бирмингеме. Власти пока не обнародуют имена жертв", - указано в сообщении.

Отмечается, что шторм вызвал мощные торнадо и смерчи. В некоторых городах открыли специальные приюты для пострадавших.

Сообщается, что с церковной школы в Александрии, штат Луизиана, сорвало крышу, поэтому учеников перевезли в церковь. Учащихся из школ в штатах Алабама, Миссисипи и Луизиана отпустили с занятий, а послеобеденные мероприятия отменили.

Кроме того указано, что шторм повредил линию электропередач, а несколько дорог были перекрыты. Ветер дует со скоростью 115 км в час.

Напомним, в Австралии прошло огненное торнадо и разрушено более 150 домов: введен режим ЧС из-за лесных пожаров.