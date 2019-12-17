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Рада отклонила постановление о выполнении решений КСУ в сфере соцзащиты населения

Рада отклонила постановление о выполнении решений КСУ в сфере соцзащиты населения

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Верховная Рада Украины отклонила проект постановления об обеспечении выполнения решений Конституционного Суда Украины в сфере социальной защиты населения, в соответствии с представлением комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов. Соответствующее решение поддержали 240 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Проект постановления №2124 об обеспечении выполнения решений Конституционного Суда Украины в сфере социальной защиты населения имеет целью обеспечения выполнения ряда решений Конституционного Суда Украины и законов Украины в сфере социальной защиты населения.

Проектом предлагается поручить Кабинету Министров Украины безотлагательно: принять нормативно-правовые акты, привести свои нормативно-правовые акты, а также обеспечить приведение министерствами, другими центральными органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов в соответствие с некоторыми законами Украины, с учетом положений, которые восстановили свою силу на основании указанных решений Конституционного Суда Украины.

Кроме того, Кабмину предлагается представить на рассмотрение ВРУ предложения о внесении изменений в Государственный бюджет Украины на 2019 год для обеспечения выполнения положений указанных законов.

Добавим, что комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов вручил во ВР представление об отклонении данного постановления.

Примечательно, что среди ряда инициаторов законопроекта, в частности, нардепы Наталия Королевская, Нестор Шуфрич, Вадим Рабинович и Юрий Бойко.

Напомним, 5 декабря Верховная Рада Украины на пленарном заседании приняла за основу проект закона №1197 о социальной защите ветеранов войны. Соответствующее решение поддержали 319 народных депутатов Украины.

Источник: УНН
Теги: социальная помощь, защита, КСУ, ВРУ
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