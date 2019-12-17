Рада официально признала скаутскую организацию "Пласт"

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Народные депутаты Украины приняли доработанный закон "О государственном признании и поддержке Пласта - Национальной скаутской организации Украины" с предложениями Президента Украины от 03.09.2019, передает корреспондент УНН.

Так, предложение о принятии без доработки в целом закона Украины о государственном признании и поддержке "Пласта" - национальной скаутской организации Украины, с предложениями Президента Украины от 03.09.2019 № 0976 поддержали 316 народных депутатов.

Напомним, на пленарном заседании Верховной Рады планируют рассмотреть ряд законопроектов, ветированных Президентом Украины Владимиром Зеленским, в частности, о поддержке "Пласта" и временных следственных комиссиях.

Как сообщал УНН, 4 сентября Президент Украины Владимир Зеленский ветировал законопроект 10184 о государственном признании и поддержке Национальной скаутской организации Украины "Пласт".

Проект Закона Украины "О государственном признание и поддержке Пласта - Национальной скаутской организации Украины" разработан с целью - создание благоприятной законодательной базы для поддержки и развития пластового (скаутского) движения в Украине и среди украинской диаспоры в мире.