ООС: боевики два раза обстреливали украинские позиции

КИЕВ. 17 декабря. УНН. С начала суток боевики на Донбассе два раза нарушали режим тишины. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Максим Праута, передает УНН.

"С начала текущих суток до 12.30 российско-оккупационные войска дважды обстреляли позиции наших войск на Луганском направлении", - сказал Праута.

Указано, что с полуночи противник 35 минут со станковых и ручных противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия со стороны Доломитного вел огонь по опорным пунктам подразделений Объединенных сил у Новолуганского.

А с 7.20 до 7.45 из автоматических гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия обстреливал защитников Крымского.

"Потерь в результате этих обстрелов с нашей стороны нет", - добавил представитель Минобороны.

Напомним, 16 декабря боевики 5 раз обстреляли украинские позиции.