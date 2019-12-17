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Фракция "Батькивщина" заблокировала президиум Рады во время перерыва

Фракция "Батькивщина" заблокировала президиум Рады во время перерыва

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КИЕВ. 17 декабря. УНН. Политическая фракция “Батькивщина” во время перерыва в пленарном заседании заблокировала президиум ВРУ, передает корреспондент УНН.

Так, парламентарии около 12:45 должны были продолжить заседание Рады после объявленного перерыва. Однако, члены фракции “Батькивщина” заблокировали президиум.

Председатель ВРУ Дмитрий Разумков с заместителями не могут занять свои места и продолжить заседание Рады. Сейчас они у президиума проводят переговоры с представителями фракции “Батькивщина”.

Напомним, в Верховной Раде Украины в начале утреннего пленарного заседания объявлен перерыв на 30 минут, чтобы народные депутаты и главы фракций вышли пообщаться с активистами, которые собрались у стен ВРУ, в частности, требованием снять с рассмотрения законопроекты, которые разрешают продажу сельскохозяйственной земли.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВРУ
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