ВАКС оставил в силе обязанность носить электронный браслет Микитасю

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Высший антикоррупционный суд оставил в силе решение об обязательстве носить электронный браслет бывшему народному депутату Максиму Микитасю, которого подозревают в организации завладения имуществом Национальной гвардии. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.

"Суд оставил в силе решение носить электронный браслет", - сказала Постолюк.

Также Постолюк отметила, что защита ходатайствовал об отмене обязанности носить электронный браслет Микитасю.

Напомним, детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили бывшему нардепу о подозрении в организации завладения чужим имуществом.

Как сообщалось ранее в УНН, за народного депутата Украины 8-го созыва Максима Микитася, которого подозревают в организации завладения имуществом Национальной гвардии, внесли залог в 80 млн грн.