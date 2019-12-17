Следователи передали адвокатам подозреваемых материалы по делу убийства Шеремета

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Следователи Национальной полиции Украины предоставили стороне защиты для ознакомления все материалы по делу убийства журналиста Павла Шеремета, разглашение которых не противоречит действующему законодательству. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины, передает УНН.

Так, сообщается, что 17 декабря следователи встретились с представителем лиц, являющимися фигурантами уголовного производства, начатого по факту убийства Павла Шеремета.

Следователи предоставили представителю стороны защиты материалы досудебного расследования для ознакомления, за исключением тех, разглашение которых может помешать проведению расследования.

По информации правоохранителей, речь идет, в частности, и о мерах безопасности в отношении определенных лиц, которые применялись в этом уголовном производстве. Эти данные не подлежат разглашению в рамках проведения досудебного расследования. Следствие по этому делу продолжается.

Как сообщал УНН, 12 декабря в полиции сообщили о первых задержанных по громкому делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Задержали нескольких человек. Тогда правоохранители назвали имена подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко.

14 декабря Печерский районный суд Киева арестовал ветерана АТО и музыканта Андрея Riffmaster Антоненко, который является подозреваемым по делу об убийстве Павла Шеремета, до 8 февраля 2020 года. Врача Кузьменко также арестовали на два месяца. По версии следствия, Антоненко - организатор, а Кузьменко - исполнитель убийства Шеремета.

Также суд отправил военную медсестру Яну Дугарь, которая является подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, под круглосуточный домашний арест.