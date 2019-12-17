Уволился гендиректор Центра общественного здоровья
Владимир Курпита
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Генеральный директор Центра общественного здоровья Владимир Курпита написал заявление на увольнение по собственному желанию. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Наконец это случилось. Министр приняла мое заявление об увольнении по собственному желанию и эту неделя моя последняя в должности Генерального директора Центра общественного здоровья Украины. Основная причина моего решения - отсутствие диалога по дальнейшему места Центра и его роли как координирующей структуры Общественного здоровья", - написал Владимир Курпита.
Он отметил, что за последние два года работал над повышением ответственности граждан и местных властей за здоровье, поскольку общественное здоровье должно базироваться на диалоге между ключевыми игроками и секторами экономики, которые влияют на здоровье. Однако, сейчас озвучено желание создать сеть учреждений контроля за заболеваниями и развивать одновременно региональные центры общественного здоровья, а глава ЦОС считает его ошибочным.
"Поэтому принял решение дать новой политической команде возможность воплотить их замыслы. Хочу поблагодарить всю свою команду и каждого лично за то, что вы сделали за эти два года. В 2019 году охват основными прививками будет более 80%, вспышка кори подходит к концу и могу утверждать, что информация была правдива и доступна для общественности и журналистов каждую неделю. Можно было бы справиться быстрее не знаю, но это было интересным опытом сотрудничать с областной властью, департаментами, педагогами, военными, полицейскими", - добавил Владимир Курпита.
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