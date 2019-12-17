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В киевском метрополитене объяснили вчерашний сбой в работе Kyiv Smart Card

В киевском метрополитене объяснили вчерашний сбой в работе Kyiv Smart Card

КИЕВ. 17 декабря. УНН. В метрополитене Киева объяснили вчерашний сбой в работе систем для оплаты проезда, отмечает УНН со ссылкой на пресс-службу столичной подземки.

“Сейчас специалисты метрополитена и КП „ГИВЦ“ (оператора системы е-билета) детально изучают случай и разрабатывают механизмы недопущения подобных сбоев в работе”, — указано в сообщении.

В метрополитене также указали на причину проблемы, отметив, что: “По предварительным данным из-за перегрузки вышел из строя оборудования подземки. В ближайшее время оператор системы е-билета КП „ГИВЦ“ запустит резервную сеть”.

“Специалисты решают технические, организационные и юридические вопросы для того чтобы подобная зрада больше не повторилась. Конечно, мы не сможем изменить ваше вчерашнее испорченное настроение, но мы продолжим делать все, чтобы как можно быстрее свозить вас в нужные вам места!”, — добавили в метрополитене.

Добавим, что в киевском метрополитене образовались большие очереди из-за сбоя работы электронной системы. В сети сообщали, что на станции “Площадь Льва Толстого” люди не могли осуществить оплату карточкой киевлянина и е-картой из-за сбоя в работе метро, поэтому выломали турникеты.

Источник: УНН
Теги: Киев, Украина, метрополитен
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