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В Житомирской области задержали следователя полиции, которая требовала взятку за закрытие дела

В Житомирской области задержали следователя полиции, которая требовала взятку за закрытие дела

КИЕВ. 17 декабря. УНН. В Житомирской области задержали следователя Нацполиции, которая требовала неправомерную выгоду за закрытие уголовного производства. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

"Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Хмельницком, задержали следователя одного из отделов полиции Главного управления Национальной полиции в Житомирской области во время получения ей неправомерной выгоды в сумме одной тысячи долларов США", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, следователь требовала и получила неправомерную выгоду от физического лица-предпринимателя. За деньги она обещала закрыть уголовное производство, снять арест и вернуть транспортное средство предпринимателю.

Следователя задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения ей неправомерной выгоды в сумме 900 долларов США.

Сейчас решается вопрос сообщения задержанной о подозрении и избрание относительно нее меры пресечения.

Следователю инкриминируют принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, предметом которого была неправомерная выгода в крупном размере или совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение, или по предварительному сговору группой лиц, или повторно, или соединенное с вымогательством неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины, следователю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, во Львовской области задержали майора полиции, которого подозревают в вымогательстве 3 тысяч евро за свою "помощь" в уклонении от прохождения военной службы.

Источник: УНН
Теги: взятка, Житомир и Житомирская область, ГБР
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