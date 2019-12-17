В Украине подешевели все виды мяса, больше всего - курятина

КИЕВ. 17 декабря. УНН. В Украине упали цены на мясо. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики за ноябрь, передает УНН.

Больше всего подешевело филе курятины - на 3,2%, до 104,3 грн за кг. Тушка куриная упала в цене на 2,2% - до 60,7 грн за кг.

Свинина подешевела на 2,4% - до 119,3 грн за кг. А вот говядина подешевела меньше - всего на 0,1% - и стоит в среднем 132,2 грн/кг.

Таким образом, курятина остается самым дешевым видом мяса в Украине.

Напомним, в Украине курятина дешевле, чем в Польше, Венгрии и Испании.

За последние годы Украина стала одним из крупнейших поставщиков курятины в ЕС. Специалисты объясняют успех отечественного продукта в Европе конкурентным преимуществом - доступной ценой. В частности, украинская птица вошла в крупные потребительские сегменты ресторанов, столовых, промышленных кухонь, на которые приходится 65% продаж на немецком рынке.

Ранее УНН сообщал, что Европарламент 26 ноября ратифицировал изменения в соглашение между ЕС и Украиной об увеличении квоты для беспошлинного экспорта мяса птицы из Украины. Резолюцию поддержали 444 евродепутата. Договоренности предусматривают постепенное увеличение к 2021 году в 2,5 раза - до 70 тыс. тонн в год - беспошлинных квот экспорта украинской курятины и переработанного мяса курицы.

Увеличение квот инициировал ЕС, но международное издание Politico называет это победой Украины, в частности крупнейшего производителя и экспортера украинской курятины, компании "Мироновский хлебопродукт" (ТМ Наша Ряба) Юрия Косюка, доля которого в общем экспорте страны (по курятине) составляет 90%.