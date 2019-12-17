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ОАСК рассмотрит по существу иск Кличко против Гончарука

ОАСК рассмотрит по существу иск Кличко против Гончарука

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Окружной административный суд города Киева рассмотрит по существу иск Виталия Кличко против Кабинета Министров Украины и главы правительства Алексея Гончарука. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

"Суд принял решение перейти к рассмотрению дела по существу и назначил судебное заседание на 29 января 2020 года", - говорится в сообщении.

Как напоминает суд, Виталий Кличко просит Окружной административный суд города Киева признать противоправными действия КМУ о внесении Президенту Украины представления, датированное 4 сентября, о его увольнении от должности главы КГГА в связи с истечением срока полномочий главы государства.

"Вместе с тем, он просит Окружной административный суд города Киева отменить соответствующее предложение премьер-министра об увольнении истца с должности главы Киевской городской государственной администрации", - отмечается в сообщении.

Напомним, 4 сентября Кабмин согласовал увольнение Кличко с должности главы КГГА.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, КГГА, Виталий Кличко, иск, Алексей Гончарук

В тексте упоминаются

Кличко Виталий
Кличко Виталий
Гончарук Алексей
Гончарук Алексей
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