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Полиция демонтировала палатку активистов под ВР, есть новые задержанные

Полиция демонтировала палатку активистов под ВР, есть новые задержанные

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Полицейские в столице демонтировали военные палатки в районе Верховной Рады, где проходит акция, и задержали наиболее активных ее участников. Об этом УНН сообщает со ссылкой на персс-службу полиции Киева.

Речь идет о палатках на улице Грушевского.

В полиции отметили, что несмотря на все призывы правоохранителей не нарушать нормы действующего законодательства, организаторы и участники акции не выполнили требования полицейских. "Вместо этого они устроили потасовку, применяли палки и бросали камни. В результате пострадало двое правоохранителей, их доставили в больницу", - добавили правоохранители.

"После этого, несмотря на просьбы сотрудников полиции диалога прекратить противоправные действия, граждане попытались установить еще одну военную палатку, игнорируя предупреждения и предостережения правоохранителей", - сообщили в полиции.

"В настоящее время полицейские демонтировали палатки. Наиболее активных участников задержали, их доставляют в управление полиции. После получения показаний их действиям будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении.

Напомним, 17 декабря под Радой произошли беспорядки.

Источник: УНН
Теги: ВР, акции, акции протеста, полиция
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