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Зеленский несмотря на акции протеста не согласится на продление моратория на землю - омбудсмен

Зеленский несмотря на акции протеста не согласится на продление моратория на землю - омбудсмен

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский не согласится на продление моратория на землю, несмотря на акции протеста, которые проходят под стенами ВРУ. Об этом во время пресс-марафона по земельной реформе сообщил Уполномоченный Президента по земельным вопросам Роман Лещенко, передает корреспондент УНН.

"Исходя из этих обстоятельств (говорит об акциях протеста - ред.), Президент хотел подчеркнуть, что земельная реформа в Украине это вопрос ключевой, важный, и в данном аспекте мы можем дискутировать по вопросу содержания и формы. Но речь ни о продлении моратория, оставление всего того в том состоянии, в котором оно есть, не может быть предметом обсуждения", - отметил Лещенко.

Напомним, сегодня, 17 декабря, тысячи людей собрались в центре Киева на акцию с требованием снять с рассмотрения все законопроекты, которые разрешают продажу сельскохозяйственной земли. Колонны людей прошли от Майдана Независимости до Верховной Рады Украины.

Верховная Рада Украины завершила сегодняшнее утреннее заседание на полчаса раньше в связи с проведением внеочередного заседания комитета по вопросам аграрной и земельной политики по рассмотрению вопроса введения в Украине рынка сельскохозяйственных земель.

Источник: УНН
Теги: земля, акции, протесты, мораторий, рынок, Владимир Зеленский
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