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Китай спустил на воду первый авианосец собственного производства

Китай спустил на воду первый авианосец собственного производства

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Первый китайский авианосец собственного производства, получивший название “Шаньдун”, введен в эксплуатацию в порту города Санья (провинция Хайнань, Южный Китай). Об этом во вторник сообщило агентство Xinhua, пишет УНН.

По его данным, торжественная церемония состоялась в 16:00 по местному времени (11:00 по киевскому времени), в ней принял участие председатель КНР Си Цзиньпин.

“Шаньдун” стал первым авианосцем Китая собственного производства. КНР также располагает авианосцем “Ляонин”, который был построен на базе бывшего советского тяжелого авианесущего крейсера “Варяг”, купленного у Украины. В этом году он прошел переоснащение и модернизацию. “Шаньдун” был создан по тому же проекту, но исключительно силами национальной промышленности.

Как писал УНН раньше, еще в мая 2018 года появились сообщения, что Китай начал ходовые испытания первого авианосца собственной разработки.

Источник: УНН
Теги: Китай
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