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Стресс-тесты НБУ обнаружили два проблемных госбанка

Стресс-тесты НБУ обнаружили два проблемных госбанка

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Стресс-тестирование, проведенное Национальным банком Украины в этом году, показало, что в системе остается несколько банков, в том числе два государственных, с потенциальными существенными проблемами. Кроме состояния госбанков ключевыми вызовами для макрофинансовой стабильности является снижение доходности и судебные процессы, связанные с ПриватБанком. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные НБУ.

"Проведенное в 2019 году стресс-тестирование показало, что в системе остается несколько банков, в том числе два государственных, с потенциальными существенными проблемами. Они могут потребовать значительных объемов капитала в случае реализации неблагоприятного макроэкономического сценария. Их финансовая устойчивость низкая, банки уязвимы к возможным кризисам", - указали в регуляторе.

Как отмечается, государственные банки остаются в фокусе внимания НБУ, поскольку они являются значимыми для банковской системы. "НБУ ожидает быстрых решений независимых наблюдательных советов, направленных на расчистку балансов от неработающих кредитов, изменения бизнес-моделей, оптимизации операционных расходов", - добавили в Нацбанке.

"Ключевым среднесрочным вызовом для банковского сектора станет ожидаемое снижение доходности. Темпы роста операционных доходов банков замедляются после чрезвычайно высокого прироста в 2018 году. НБУ ожидает дальнейшего снижения процентной маржи и спрэда, а также уменьшение темпов роста комиссионных доходов. Поэтому оптимизация и контроль операционных расходов становиться ключевыми для украинских банков", - отметили в НБУ.

"Среди масштабных вызовов для макрофинансовой стабильности - результаты судебных процессов, связанных с ПриватБанком. НБУ продолжает принимать необходимые действия для защиты интересов государства в судах и сохранения финансовой стабильности", - отметили в регуляторе.

Напомним, в НБУ заверили, что банковский сектор в хорошем состоянии.

Источник: УНН
Теги: НБУ, банки, тестирование
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