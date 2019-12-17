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У Президента объяснили механизм отчуждения земель сельскохозяйственного назначения

У Президента объяснили механизм отчуждения земель сельскохозяйственного назначения

Роман Лещенко

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Отчуждение земель сельскохозяйственного назначения может произойти исключительно в правовой плоскости, с соблюдением трех ключевых моментов. Об этом во время пресс-марафона по земельной реформе сообщил уполномоченный Президента по земельным вопросам Роман Лещенко, передает корреспондент УНН.

"Что касается именно земель сельскохозяйственного назначения - если селянин принимает для себя решение об отчуждении такой земли, то это может быть исключительно в правовой плоскости, с соблюдением трех ключевых моментов", - сказал представитель Президента.

По его словам, первый момент - такие сделки осуществляются только нотариально, второй момент - такая сделка может быть совершена по цене, не меньше нормативно-денежной оценки земельного участка, которая будет определена на момент отчуждения, третье - лицо первично, если у нее соответствующий земельный участок, обремененный договором аренды, может только продать свой земельный участок лицу, которе арендует, поскольку есть так называемое "преимущественное право аренды".

"Если между собой селянин и арендатор не договорятся по цене, будет соблюдена детализированная процедура, с уведомлением о вручении и соблюдением всех сроков. Только тогда такое лицо вправе продать земельный участок третьим лицам. Но оно может ее продать только официально, в безналичном пересчета, на банковский соответствующий счет такого лица", - добавил Лещенко.

Как сообщалось в УНН, ранее сегодня представитель Зеленского призвал нардепов к поискам компромисса относительно рынка земли.

Источник: УНН
Теги: земля, рынок, Слуга народа
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