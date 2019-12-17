НБУ: действующее законодательство исключает возвращение ПриватБанка экс-владельцам

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Действующее украинское законодательство исключает возвращение ПриватБанка экс-владельцам. Такое заявление сделали в пресс-службе НБУ, пеередае УНН.

"Чтобы раз и навсегда поставить точку, отвечаем: действующее законодательство Украины исключает возвращение ПриватБанка экс-владельцам", - указал НБУ в Facebook, отвечая на вопрос, возможно ли такое возвращение.

В регуляторе это объяснили тем, что в законе "О системе гарантирования вкладов физических лиц" установлен прямой запрет на возвращение прежним хозяевам акций банка, который был признан неплатежеспособным, но затем был продан новому инвестору. "То есть, если инвестор, а в случае с ПриватБанком - это государство, приобрел акции неплатежеспособного банка, то он не может быть лишен права собственности на приобретенные им акции", - пояснили в НБУ.

К тому же, подчеркнули в Нацбанке, "предыдущие владельцы банка не имеют права требовать от государства возмещения любых убытков, которые по их мнению могли быть понесены в результате приобретения акций банка".

Также в НБУ отметили, что дата рассмотрения апелляции о законности национализации ПриватБанка - 19 декабря.

Напомним, в НБУ отметили, что ключевые вызовы для макрофинансовой стабильности - состояние госбанков, снижение доходности и судебные процессы, связанные с ПриватБанком.

ПриватБанк был национализирован в 2016 году. 18 апреля 2019 года Окружной админсуд Киева признал незаконным национализацию ПриватБанка. Также суд принял еще одно решение по процедуре национализации ПриватБанка не в пользу государства - о перечне связанных с банком физических и юридических лиц. НБУ в частности обжаловал решение о незаконности национализации ПриватБанка.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в вопросе приватизации ПриватБанка будет защищать Украину.

В Офисе Президента указали, что приняв решение о национализации, государство вложило в ПриватБанк 155,3 млрд грн, что позволило сохранить средства украинцев, и заявили, что считают, что "каковы бы ни были решения судов, нет никаких оснований для возврата государственного ПриватБанка бывшим акционерам".