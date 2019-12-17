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В России аварийную посадку совершил бомбардировщик Ту-22МЗ

В России аварийную посадку совершил бомбардировщик Ту-22МЗ

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Дальний бомбардировщик ВКС России Ту-22МЗ получил повреждения и загорелся при посадке в Астраханской области, сообщил российскому агентству ТАСС источник в оперативных службах региона, пишет УНН.

“Машина получила разрушения, но их степень будет определять специальная комиссия”, — сказал собеседник, уточнив, что возгорание на самолете потушено. Сейчас решается вопрос об эвакуации бомбардировщика, место постоянной дислокации которого — аэродром в Калужской области.

Как уточнил ТАСС другой источник в оперативных структурах, авария произошла на закрытой территории Государственного летно-испытательного центра Министерства обороны РФ имени В. П. Чкалова за пределами городской территории.

По данным Минобороны, во время планового полета на самолете Ту-22М3 отказал двигатель. Летчики не пострадали, они самостоятельно покинули самолет и сейчас находятся на аэродроме базирования.

Как писал УНН, в начале ноября был назван причину аварийной посадки лайнера SSJ-100 в Тюмени.

Источник: УНН
Теги: Россия, ЧП
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