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В НБУ назвали суды по ПриватБанку одним из рисков для финстабильности

В НБУ назвали суды по ПриватБанку одним из рисков для финстабильности

Екатерина Рожкова

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Финансовая стабильность зависит, в частности, от судов, связанных с ПриватБанком, и дальнейшего сотрудничества Украины с Международным валютным фондом. Об этом во время пресс-брифинга Национального банка Украины, посвященного презентации отчета о финансовой стабильности, сказала первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, передает корреспондент УНН.

"Наш очередной отчет о финансовой стабильности добавляет нам уверенности в нашей банковской системе. Мы можем констатировать, что она достаточно устойчива к разнообразным рискам, которые могут угрожать финансовой стабильности. Конечно, финансовая стабильность зависит не только от устойчивости банковской системы, но и от целого ряда других факторов. Это макрофинансовая стабильность, дальнейшее сотрудничество с Международным валютным фондом, конечно, сегодня, особенно в эти дни, внимание приковано к судам, связанным с ПриватБанком, и это тоже вопрос, который нас не может не беспокоить", - сказала Рожкова.

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Она отметила, что Национальный банк вместе с Министерством финансов и правительством, будет делать все, чтобы сохранить финансовую стабильность и стабильность финансового сектора.

Напомним, в НБУ заверили, что банковский сектор в хорошем состоянии.

Источник: УНН
Теги: ПриватБанк, НБУ
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