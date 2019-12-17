Регистрация | Вход |
USD: 23,49 -0,0076  EUR: 26,18 -0,0743 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 17 декабря 2019 17:30
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
От постельного белья до военной мебели: что производят в местах лишения свободы
От постельного белья до военной мебели: что производят в местах лишения свободы
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Экономика
Вернуться к списку RSS Архив
4380
Версия для печати

Банки нарастили комиссионные доходы - Рожкова

Банки нарастили комиссионные доходы - Рожкова

Екатерина Рожкова

КИЕВ. 17 декабря. УНН. В этом году банковская система Украины работала очень прибыльно, в частности, наблюдался значительный рост доходов банковской системы, особенно комиссионных доходов. Об этом во время пресс-брифинга Национального банка Украины, посвященного презентации отчета о финансовой стабильности, сказала первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, передает корреспондент УНН.

"Если говорить конкретно о результатах работы банковской системы, сегодня почти конец года, то надо отметить, что она в этом году работала очень выгодно. И не только за счет того, что формирование (международных - ред.) резервов было самым высоким за последние, наверное, 10 лет, но и потому, что мы наблюдаем значительный рост доходов банковской системы, особенно комиссионных доходов", - сказала Рожкова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стресс-тесты НБУ выявили два проблемных госбанка

Она добавила, что это является иллюстрацией того, что система уже готова не только к полноценному обслуживанию экономики, но и к кредитованию.

Добавим, прибыль государственных банков выросла до 30 млрд грн.

Напомним, международные резервы Украины в ноябре выросли на 2,5%.

Источник: УНН
Теги: НБУ, банки
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.