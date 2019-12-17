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Блескун втрое обесценил активы "Укрспирта"

Блескун втрое обесценил активы "Укрспирта"

Сергей Блескун

КИЕВ. 17 декабря. УНН. И. о директора ГП "Укрспирт" Сергей Блескун, который ранее заявлял о намерениях продать активы ГП за 6-7 млрд грн, сегодня уже готов сделать это за втрое меньшие средства. Об этом он заявил в интервью "Главкому", передает УНН.

"На самом деле, не думаю, что можно получить от приватизации 6-7 млрд. Сейчас борьба идет за то, чтобы как можно скорее детенизировать рынок и увеличить налоговые поступления. Речь идет о совершенно не сравнимых цифрах. Если здесь мы еще можем спорить, за сколько продадим все это - за 2-3 млрд или 5-7 млрд грн, то там, в тени, мы ежегодно теряем 8-10 млрд грн от непоступлений в бюджет! это колоссальные потери для страны.

Поэтому для Украины важно продать за столько, за сколько получится. Конечно, надо пытаться сделать это за максимальную сумму. Но пока, думаю, что 2-2,5 млрд - это та цифра, ниже которой мы не опустимся", - сказал он.

Напомним, что 11 октября текущего года Блескун на пресс-конференции в Кабмине утверждал, что продажа активов ГП "Укрспирт" принесет государству 6-7 млрд грн.

Как писал УНН план приватизации "Укрспирт" до сих пор не разработан, так же как и нет финансового-экономических просчетов этого процесса.

Источник: УНН
Теги: Украина, приватизация, Укрспирт, продажа
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