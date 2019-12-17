Милованов не видит зла в продаже украинской земли иностранцам

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что не считает иностранцев злом для украинской сельскохозяйственной отрасли. Об этом он заявил во время пресс-марафона по законопроекту о введении рынка сельскохозяйственных земель в Украине, передает корреспондент УНН.

"Я лично не согласен с тем, что иностранцы являются злом для украинской сельскохозяйственной отрасли. Считаю большим злом являются те бандиты, которые сегодня воруют государственную землю, обрабатывают ее втихую и не позволяют украинской экономике развиваться", - заявил Милованов.

По его словам, если продлевать мораторий на землю, то станут большими агрохолдинги, часть из которых в Украине финансируется иностранцами.

"Ну, если украинское общество не хочет, чтобы иностранцы финансировали работу на земле, тогда на самом деле реформа земли нужна", - отметил Милованов.

Напомним, глава комитета ВРУ по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский заявил, что в комитет при подготовке ко второму чтению законопроекта №2178-10 о введении рынка земли переданы на рассмотрение поправки относительно уменьшения количества гектаров земель в одни руки и продажи украинских земель иностранцам.

По словам Премьер-министра Украины Алексея Гончарука, вопрос продажи земли иностранцам будет решаться украинским народом на референдуме.

В свою очередь, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пакет законопроектов о народовластии (референдуме) будет принят в ближайшее время.