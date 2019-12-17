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НБУ планирует повысить вес риска по необеспеченным потребительским кредитам

НБУ планирует повысить вес риска по необеспеченным потребительским кредитам

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Активное развитие необеспеченного потребительского кредитования в Украине может создать риски, и для недопущения роста этих рисков Национальный банк планирует повысить вес риска по таким кредитам с начала 2021 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Потребительское кредитование стремительно растет. Банки все больше ослабляют стандарты одобрения кредитных заявок", - указали в НБУ.

Как отметили в регуляторе, отдельные финучреждения очень активно расширяют свое присутствие в этом сегменте и пытаются агрессивно увеличить долю на рынке.

"По мнению НБУ, банки недостаточно консервативно оценивают риски по необеспеченным потребительским кредитам. Оценки вероятностей дефолтов и потерь в случае дефолтов даже при текущем состоянии экономики являются заниженными. Несмотря на то, что уровень проникновения таких кредитов на сегодня меньше, чем 5% ВВП, темпы их роста являются крайне высокими. За январь-сентябрь 2019 года соотношение новых потребительских кредитов к частному потреблению достигло почти 9%", - отметили в Нацбанке.

Также в регуляторе указали, что кредитование становится заметным фактором внутреннего потребления.

"Чтобы не допустить накопления системных рисков, Национальный банк намерен ввести повышенные веса риска для таких кредитов с начала 2021 года", - сообщили в НБУ.

Напомним, в НБУ заверили, что банковский сектор в хорошем состоянии.

Источник: УНН
Теги: НБУ, кредит
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