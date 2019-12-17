Рожкова: банки слишком оптимистично оценивают риски при потребительском кредитовании

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Банки слишком оптимистично оценивают риски при потребительском кредитовании, в связи с чем с 2021 года НБУ планируют ввести повышенный вес для потребительских кредитов, увеличив коэффициент, на который они решаются. Об этом во время пресбрифинга Национального банка Украины, посвященном презентации отчета о финансовой стабильности, сказала первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, передает УНН.

"Очень высокие темпы роста потребительских кредитов на сегодняшний день. С одной стороны, мы понимаем, что сохранение таких высоких темпов в перспективе может давить на импорт и негативно влиять на наш текущий счет и платежный баланс, а с другой - оценив в этом году в течение нашего стресс-теста отдельно качество портфеля потребительских кредитов, мы констатируем, что банки слишком оптимистично относятся к оценке рисков при потребительском кредитовании. Это может нести в себе уже риски другого характера, риски для банковского сектора. Именно поэтому мы проверили решение ввести с 2021 года повышенный вес для потребительских кредитов", - сказала Екатерина Рожкова.

Она пояснила, что при расчете адекватности капитала, если конечно кредиты взвешиваются на коэффициент сто, то для потребительских кредитов этот коэффициент будет повышен. Это будет требовать от банков, которые хотят заниматься исключительно потребительским кредитованием, или для тех банков, удельный вес потребительских кредитов которых является существенной в портфеле активов, наращивать капитал или замедлять темпы наращивания этих кредитов.

"Есть еще год. Мы еще не определились с тем, какой будет эта вес, есть разные практики в разных странах, однако, банкам уже нужно готовиться", - добавила Екатерина Рожкова.

Напомним, в НБУ назвали суды по ПриватБанку одним из рисков для финстабильности.