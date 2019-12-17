Названы среднюю стоимость самогона в Украине

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Анализ судебных решений, доступных в Едином реестре, показывает, что самогоноварение в Украине процветает. Соответствующих судебных производств по фактам сбыта самогонный алкогольной продукции множество, а вот - наказаний за такие нарушения гораздо меньше, передает УНН.

Так, Единый реестр судебных решений изобилует постановлениями о наложенных на украинцев административные штрафы за изготовление и сбыт самогона собственного производства. Таких в базе ЕРСР - десятки, и это только за последнюю неделю.

Так, к примеру, 11 декабря за продажу самогона собственного производства жителя Винницкой области оштрафовали на 8,5 тыс. грн.

Еще 1,7 тыс. грн штрафа получил правонарушитель, что в течение 6 месяцев сбывал самогон местным жителям Житомирской области.

Примечательно также, что во многих случаях правоохранители проявляли факт изготовления и сбыта самогона украинцам, однако доказать это в суде не смогли.

Изготавливать и сбывать самогон - дело довольно прибыльное. Так, данные ЕРСР содержат информацию о том, что в среднем 0,5 литров продукта стоит около 30-35 грн. Это - втрое дешевле, чем стоит сегодня официально произведенная бутылка водки.

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Поэтому и спрос на такую продукцию, учитывая небольшие доходы подавляющего большинства соотечественников, есть.

Как писал УНН, варить самогон в Украине, впоследствии будут еще активнее. Такие прогнозы озвучивают эксперты, связывая их со "спиртовой" реформой Президента Владимира Зеленского, главная цель которой - разрушение государственной монополии на производство спирта.

К тому же, в ВР недавно зарегистрировали законопроект, в котором "слуги народа" предлагают вообще отменить ответственность за самогоноварение.