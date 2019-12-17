Милованов рассказал о государственных финансовых инструментах в рамках земельной реформы

КИЕВ. 17 декабря. УНН. В рамках внедрения земельной реформы государство создает как минимум два финансовых инструмента для владельцев земель. Об этом заявил во время пресс-марафона по законопроекту о введении рынка сельскохозяйственных земель в Украине министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, передает корреспондент УНН.

"Важно, чтобы в ходе реформы были предоставлены финансовые инструменты. Пока мы планируем предоставлять финансовые инструменты для владельцев до 500 гектаров. Будет два инструмента как минимум. Первый - страхование кредитов, выданных на землю. Что это значит? Это значит, что фермер или гражданин Украины, или компания, которая отвечает конкретным критериям, этот человек или эта компания может получить финансирование. Эти критерии будут четко прописаны в ближайшее время", - отметил Милованов.

По его словам, сейчас создают реестры фермеров, юридических и физических лиц. Те, кто будет находиться в этих реестрах, смогут претендовать на страхование.

"Страхование кредитов дает банкам возможность выдавать кредиты, даже если нет у людей кредитной истории. Это важный инструмент, потому что многие люди работают в наличности и не могут показать свою бизнес-модель. Поэтому здесь страхование нужно. Второе - будет или компенсация финансово-процентной ставки, или компенсация частично тела кредита на уровне учетной ставки", - сказал Милованов.

По его словам, в правительстве ожидают, что фактическая стоимость кредита будет от 3 до 5%.

"Всю остальную часть мы компенсируем. Это две вещи о финансировании. Будут другие инструменты финансирования", - отметил Милованов.

Напомним, 4 декабря Кабинет министров Украины принял постановление об утверждении порядка предоставления кредитов для покупки земли для малых фермеров.