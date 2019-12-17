Руководство системой территориальной обороны Украины должно находиться в сфере компетенции Президента - Данилов

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов считает, что руководство системой территориальной обороны Украины должно находиться в сфере компетенции Президента Украины - Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СНБО.

При обсуждении вопроса по совершенствованию системы территориальной обороны Украины Секретарь СНБО Украины отметил необходимость выработки единых подходов к разработке ее архитектуры. Он также акцентировал внимание на необходимости ускорения подготовки соответствующего законопроекта с учетом особенностей административно-территориальной реформы, которую планируется реализовать в Украине.

"К системе территориальной обороны должны привлечь всех субъектов сектора безопасности и обороны, а также включить в нее общественный сектор, - сказал А. Данилов. - Нам нужно понимать, каким образом мы привлекаем к системе территориальной обороны ветеранов, вернувшихся с фронта. кроме этого, не нужно забывать о более семи тысячах субъектов хозяйствования, которые получили лицензии на осуществление охранной деятельности, которые также могут быть полезными государству".

По результатам совещания Секретарь СНБО Украины дал поручение Первому заместителю Секретаря СНБО Украины генерал-полковнику Ковалю, который согласно решению СНБО Украины от 7 декабря определен ответственным за совершенствование системы территориальной обороны Украины, активизировать работу по упомянутым направлением, и до конца года представить соответствующие предложения.

Напомним, Минобороны разрабатывает новую концепцию территориальной обороны.