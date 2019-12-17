Регистрация | Вход |
USD: 23,49 -0,0076  EUR: 26,18 -0,0743 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 17 декабря 2019 17:09
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
От постельного белья до военной мебели: что производят в местах лишения свободы
От постельного белья до военной мебели: что производят в местах лишения свободы
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку RSS Архив
9270
Версия для печати

Ситуация под ВР: пострадали 17 правоохранителей, задержаны 26 правонарушителей

Ситуация под ВР: пострадали 17 правоохранителей, задержаны 26 правонарушителей

КИЕВ. 17 декабря. УНН. В результате столкновений под Верховной Радой Украины на данный момент сообщается о 17 пострадавших правоохранителях и 26 задержанных правонарушителях. Об этом в эфире в одном из телеканалов сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк, передает УНН.

"На данном этапе у нас 17 пострадавших правоохранителей, 2 из которых находятся в медицинских учреждениях, я думаю, что эта цифра может меняться, и 26 задержанных правонарушителей", - заявил он.

Напомним, 17 декабря под Радой произошли беспорядки. В результате пострадало двое полицейских, их доставили в больницу.

Также сообщалось, что полицейские в столице демонтировали военные палатки в районе Верховной Рады, где проходит акция, и задержали наиболее активных ее участников.

Как ранее сообщал УНН, митингующие под Верховной Радой Украины разобрали мостовую и разбили ею окна.

Источник: УНН
Теги: ВР, митинг, Украина, полиция, пострадавшие
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.