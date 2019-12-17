Ситуация под ВР: пострадали 17 правоохранителей, задержаны 26 правонарушителей

КИЕВ. 17 декабря. УНН. В результате столкновений под Верховной Радой Украины на данный момент сообщается о 17 пострадавших правоохранителях и 26 задержанных правонарушителях. Об этом в эфире в одном из телеканалов сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк, передает УНН.

"На данном этапе у нас 17 пострадавших правоохранителей, 2 из которых находятся в медицинских учреждениях, я думаю, что эта цифра может меняться, и 26 задержанных правонарушителей", - заявил он.

Напомним, 17 декабря под Радой произошли беспорядки. В результате пострадало двое полицейских, их доставили в больницу.

Также сообщалось, что полицейские в столице демонтировали военные палатки в районе Верховной Рады, где проходит акция, и задержали наиболее активных ее участников.

Как ранее сообщал УНН, митингующие под Верховной Радой Украины разобрали мостовую и разбили ею окна.