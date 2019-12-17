Арахамия рассказал о рисках блокирования работы ВР до конца недели

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал о рисках блокирования работы Верховной Рады до конца недели. Об этом сообщил в кулуарах Рады глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент УНН.

"Конкретная попытка заблокировать работу парламента до конца этой недели... Я считаю, что это не конструктивно, если мы заблокируем работу Верховной Рады... Очень много важных законов, в том числе о высшем образовании, децентрализации... Есть много законов, которые нужно принимать, а не манипулировать вопросом о земле, которого вообще сегодня нет в повестке дня", - сказал Арахамия.

Напомним, 17 декабря под Радой произошли беспорядки.

Как сообщалось, из-за стычки под ВРУ один участник акции задержан, двое полицейских госпитализированы.

Также полиция демонтировала палатку активистов под ВР, есть новые задержанные.

Напомним, сегодня, 17 декабря, тысячи людей собрались в центре Киева на акцию с требованием снять с рассмотрения все законопроекты, которые разрешают продажу сельскохозяйственной земли. Колонны людей прошли от Майдана Независимости до Верховной Рады Украины.