Регистрация | Вход |
USD: 23,49 -0,0076  EUR: 26,18 -0,0743 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 17 декабря 2019 17:09
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
От постельного белья до военной мебели: что производят в местах лишения свободы
От постельного белья до военной мебели: что производят в местах лишения свободы
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Экономика
Вернуться к списку RSS Архив
7470
Версия для печати

До 1 января вся государственная сельхозземля будет внесена в Государственный земельный кадастр

До 1 января вся государственная сельхозземля будет внесена в Государственный земельный кадастр

Денис Башлык

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра планирует внести данные о всех сельскохозяйственных землях в кадастр до 1 января. Об этом во время пресс-марафона по земельной реформе сказал глава Госгеокадастра Денис Башлык, передает корреспондент УНН.

"Очень часто вменяют, что нужно сделать инвентаризацию государственных с/х земель - только в этом году было проведено, проинвентаризовано 1 млн га государственных с/х земель. До 1 января 2020 года, согласно планам, вся государственная с/х земля будет внесена в Государственный земельный кадастр. Будет проинвентаризовано все. У нас будет время до запуска рынка, и эти опасения будут ликвидированны", - сказал Башлык.

Напомним, Минэкономики планирует отобрать у Госгеокадастра право распоряжаться землей и передать его органам власти.

Источник: УНН
Теги: земля, рынок, Госгеокадастр
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.