В полиции назвали предварительную причину пожара в колледже Одессы

КИЕВ. 17 декабря. УНН. По предварительным выводам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пожар в одесском колледже на улице Троицкой произошел из-за неисправности электропроводки или бытовых приборов. Об этом сказал во вторник начальник полиции Одесской области Олег Бех, передает УНН со ссылкой на сообщение прессслужбы отдела коммуникации полиции в области.

"В заключении (ГСЧС - ред.) было сказано, что возгорание действительно началось с девятого кабинета и, по характерным признакам и изъятыми с места происшествия предметам можно предварительно сообщить, что это произошло из-за неисправности электропроводки или бытовых приборов", - сказал он.

Так, по словам Беха, это только предварительное заключение о причине пожара, предоставленное полиции представителями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Окончательные выводы сделает пожарно-техническая экспертиза, которая будет назначена на основании акта ГСЧС, а также изъятых с места происшествия предметов и документов.

Ранее УНН сообщал, что в одесском институте, где произошел смертельный пожар, не было огнетушителей.

Напомним, по данным ГСЧС, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. Известно о 12 погибших. Первой из подтвержденных погибших была студентка, тело второго погибшего человека нашли под завалами 5 декабря.

Тела еще двух людей под завалами нашли 6 декабря. 7 декабря нашли еще три тела. Также один человек - спасатель - умер в больнице. 8 декабря было найдено еще два тела погибших под завалами. 9 декабря во время разбора завалов обнаружено еще два тела - одно в 00:35, другое - в 5:15.

Ранее в ГСЧС назвали вероятные причины пожара в колледже в Одессе. Открыто уголовное производство.

Полиция имела две версии пожара в колледже в Одессе - нарушение пожарной безопасности и поджог. В деле уже есть первые подозреваемые.

Так, руководителю одесского колледжа, где в результате пожара погибли не менее 12 человек, сообщили о подозрении.