"Слуги народа", несмотря на действия оппозиции, проголосуют за рынок земли - Корниенко

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Несмотря на то, что оппозиция выступает против введения рынка земли, фракция "Слуга народа" проголосует за законопроект. Об этом в кулуарах Рады заявил глава партии "Слуга народа", первый заместитель фракции Александр Корниенко, передает корреспондент УНН.

Отвечая на вопрос, почему оппозиция блокировала трибуну и что они требуют, Корниенко ответил: "У них есть формальные претензии по процедуре, на которые мы им отвечали и пытались объяснить, что мы действуем по процедуре. Они выступают против рынка земли. Они понимают, что рано или поздно, даже если мы пойдем по процедуре, у нас есть голоса под это. Даже если мы пойдем по процедуре - 4500 правок, это там два месяца, но все равно мы это проголосуем на комитете, все равно вынесем в зал, все равно в зале проголосуем. Это попытка затянуть время".

По словам Корниенко, возможно оппозиция имеет какой-то план и хочет сделать более горячей ситуацию под ВРУ.

"Вы же видели, что сегодня была такая острая фаза под Радой, брусчатка летела и так далее. Возможно, они хотят дождаться весны, чтобы можно было уже людей селить в палатках прямо здесь. Я не знаю, какие у них планы", - сказал Корниенко.

Напомним, Верховная Рада Украины досрочно завершила вечернее заседание для продолжения работы не в пленарном режиме.

Представители депутатских фракций и групп вернутся к обсуждению рынка земли на внеочередном заседании комитета по вопросам аграрной и земельной политики.