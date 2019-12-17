Милованов: менее 10 тыс. га земли в одни руки негативно повлияет на привлечение инвестиций

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Концентрация земли в одни руки менее 10-20 тысяч гектаров негативно повлияет на привлечение инвестиций. Об этом заявил во время пресс-марафона по законопроекту о введении рынка сельскохозяйственных земель в Украине министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, передает корреспондент УНН.

"Те разговоры, которые я слышал, и то, что я видел от депутатов и в публичной сфере также - это действительно от 10 до 20 тысяч гектаров земли в одни руки, как ограничение. Или оно будет меньше, или оно будет больше, такое может произойти. Мое личное мнение, что это будет приемлемое ограничение в таком объеме - 10-20 тысяч. Если будет меньше, мое личное мнение, это будет негативно влиять на потенциальное привлечение инвестиций", - сказал Милованов.

Напомним, Уполномоченный Президента по земельным вопросам Роман Лещенко заявил, что вопрос концентрации земли в одни руки в законопроекте о продаже земли сельскохозяйственного назначения находится на контроле у Президента Украины Владимира Зеленского.